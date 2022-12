Segundo a Polícia Civil, os criminosos serão indiciados também pelo crime de estelionato - Divulgação

Publicado 08/12/2022 15:32 | Atualizado 08/12/2022 15:38

Rio - Agentes da 73ª DP (Neves) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (8), dez pessoas por associação criminosa em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a instituição, as prisões ocorreram durante diligência para combater crimes de estelionato na modalidade do empréstimo consignado.

Os presos foram localizados e presos pelo setor de inteligência da delegacia. Os presos agiam em uma sala no bairro do Colubandê de forma clandestina, sem qualquer tipo de licença ou autorização.

Ainda segundo a Polícia Civil, durante a ação, os policiais apreenderam computadores, telefones celulares e cadernos com dados de várias vítimas, na maioria idosos. No local ainda foram encontradas anotações com o passo a passo para aplicar os golpes.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos, que não tiveram a identidade revelada, serão indiciados também pelo crime de estelionato.