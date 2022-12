Fiéis vão à igrejas prestar homenagens no dia de Nossa Senhora Imaculada da Conceição | Rio de Janeiro | O Dia

Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo no dia de Nossa Senhora Imaculada da Conceição - Pedro Ivo/Agência O Dia

Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo no dia de Nossa Senhora Imaculada da ConceiçãoPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 08/12/2022 17:10

Rio - Diversos fiéis compareceram, nesta quinta-feira (08), à igrejas no Rio para prestar homenagens à Santa no dia de Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Pessoas deixavam flores como rosas brancas nos altares como forma de gratidão pelo cuidado da padroeira com suas vidas. Neste mesmo dia, é celebrado do Dia de Oxum, considerada orixá do amor no candomblé e em outras religiões de matriz africana.

fotogaleria

"É muita emoção, tenho vários testemunhos. Esse dia representa muita gratidão para mim", descreveu a fiel Marília, que levou flores em homenagem à Santa.

O DIA esteve na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Cachambi, na Zona Norte, e, apesar de pouco movimentada, vários fiéis estiveram presente para rezar e prestar homenagens. Já na Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo, o movimento foi grande e contou com uma missa especial para o dia, com muitas flores e luzes ao redor do templo.

Vendedores também montaram barraquinhas de comidas do lado de fora da igreja, em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Conceição.