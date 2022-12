A adolescente foi conduzida à DPCA para formalização do cumprimento do mandado, ficando à disposição da Justiça - Divulgação / PCERJ

A adolescente foi conduzida à DPCA para formalização do cumprimento do mandado, ficando à disposição da JustiçaDivulgação / PCERJ

Publicado 08/12/2022 16:58 | Atualizado 08/12/2022 17:11

Rio – Agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói apreenderam, nesta quinta-feira (8), um adolescente infrator envolvido no tráfico de drogas do Morro do Castro, em São Gonçalo. Contra o jovem, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça, por prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

De acordo com a instituição, o adolescente foi localizado e apreendido devido as investigações do setor de inteligência da Polícia Civil. A operação visa cumprir mandados de busca e apreensão de adolescentes infratores.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).