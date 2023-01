As vítimas ficaram feridas após a ação dos suspeitos - Divulgação/SuperVia

Publicado 10/01/2023 11:13 | Atualizado 10/01/2023 11:43

Rio - A Polícia Civil prendeu mais dois suspeitos de assaltar passageiros e espancar funcionários da SuperVia na estação de trem de São Cristóvão, na Zona Norte. Segundo a companhia, na última ação, a dupla torturou brutalmente as vítimas e as feriram gravemente, as atacando com diversos golpes de facões em suas mãos e braços, e acionando extintores de incêndio, com pó químico, no interior de suas bocas.



Os suspeitos, identificados como Jefferson Santana de Jesus e Douglas Dias Moreira foram localizados na Praça do Skate, na comunidade da Mangueira, no último domingo (8), após trabalho integrado de inteligência realizado entre a 17ª DP (São Cristóvão), o Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), policiais militares e uma equipe da SuperVia.



De acordo com a Polícia Civil, após registros dos crimes, as equipes iniciaram a “Operação Trem Fantasma”. Os agentes levantaram informações e identificaram parte dos suspeitos que cometiam assaltos na região de São Cristóvão, e que roubaram e espancaram funcionários da SuperVia. Um deles, identificado como Daniel Santos Avila, foi preso no dia 15 de dezembro do ano passado. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.



Durante as investigações, e reconhecimento pessoal feito pelas vítimas e por meio de imagens dos suspeitos que a delegacia possuía, as prisões temporárias contra eles foram representadas e decretadas pela Justiça. Segundo os policiais, um dos presos neste domingo (8) tem duas anotações criminais por homicídio, enquanto o outro possui várias passagens por roubo.



“A operação para a captura desses criminosos foi conduzida com maestria pelos integrantes da Força Tarefa das Polícias Civil e Militar, que contaram com o apoio da SuperVia. Os criminosos detidos são violentos, os crimes praticados são graves e as Polícias Civil e Militar demonstraram uma atuação firme e ordenada para levá-los a responder pelos crimes praticados. Foi realmente notável o empenho de todos os agentes em busca do êxito da operação”, destaca Eduardo Santiago, gerente executivo do Jurídico, Regulatório e Segurança Empresarial da SuperVia.



Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações continuam e buscam identificar novos possíveis integrantes do grupo, além de outros crimes cometidos pelo trio.