Furto aconteceu na Rua Escobar, em São CristóvãoRedes Sociais

Um motorista registrou o momento em que um homem furtou um poste na rua Escobar em São Cristóvão (Zona Norte RJ) o mesmo carregou num carrinho de supermercado no meio da rua. pic.twitter.com/dWcXylI8Gv — RIO FAVELA,NOTICIAS. (@icentivaemotiva) January 11, 2023 O poste pertence a Rioluz. De acordo com o órgão, ele foi atingido por uma batida de veículo na terça-feira (10) e o atendimento do serviço para sua remoção foi acionado e programado para esta quarta, em um prazo de até 24 horas. O furto teria acontecido, então, antes do prazo definido. Rio – Um motorista flagrou uma ação inusitada na manhã desta quarta-feira (11). Em vídeo gravado, é possível ver um homem carregando, de maneira tranquila e despreocupada, em meio a uma rua movimentada, um poste de luz em um carrinho de supermercado. O furto aconteceu na Rua Escobar, próximo ao Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, Zona Norte.O poste pertence a Rioluz. De acordo com o órgão, ele foi atingido por uma batida de veículo na terça-feira (10) e o atendimento do serviço para sua remoção foi acionado e programado para esta quarta, em um prazo de até 24 horas. O furto teria acontecido, então, antes do prazo definido.

A empresa Smart Luz, subconcessionária que executa a manutenção, registrou o caso na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados.

Somente no ano de 2022, a prefeitura teve um prejuízo com furtos no parque de iluminação pública na ordem de R$ 6.135.536 milhões. A Rioluz disse ainda que isso tem “prejudicado o serviço de manutenção e ocasionado eventuais apagamentos e intermitências em pontos de luz na cidade.”

A Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso.