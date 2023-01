Pitbulls e canários-da-terra foram resgatados pela Prefietura do Rio em situação de maus-tratos - SMPDA / Prefeitura do Rio

Publicado 11/01/2023 21:31

Rio – Sete pitbulls, um cachorro vira-lata e dois canários-da-terra foram resgatados pela Prefeitura do Rio, nesta quarta-feira (11), em situação de maus-tratos em Realengo, na Zona Oeste da capital. A ação da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) teve o apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Os fiscais chegaram ao local após uma denúncia feita pelo portal 1746 da prefeitura. Segundo a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais, os bichos estavam em estado deplorável e eram mantidos sem alimentação e cuidados.

O homem e a mulher que são donos da residência foram encaminhados para a delegacia suspeitos de maus-tratos a animais. De acordo com a SMPDA, eles tinham a intenção de explorar a reprodução de pitbulls e vender os filhotes.

A Prefeitura do Rio resgatou, nesta quarta-feira(11), sete pitbulls e dois pássaros em situação de maus-tratos em Realengo. Os animais foram levados para o abrigo público Fazenda Modelo, onde estarão disponíveis para adoção responsável.



Os animais resgatados foram levados para o abrigo público Fazenda Modelo, onde terão tratamento digno e, em breve, estarão disponíveis para adoção responsável. Os pássaros serão encaminhados para santuários.

O departamento de fiscalização da SMPDA aguarda os laudos para a eventual imposição de multa, além das sanções criminais cabíveis. O secretário Vinícius Cordeiro destacou que "as denúncias de maus-tratos devem ser feitas através do portal 1746 da Prefeitura do Rio".