Condutor foi autuado por conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado - Reprodução

Condutor foi autuado por conduzir veículo que não esteja devidamente licenciadoReprodução

Publicado 11/01/2023 21:13 | Atualizado 11/01/2023 21:30

Rio - Um motociclista tomou uma atitude bem diferente nesta quarta-feira (11) para evitar que sua moto fosse levada por uma blitz realizada em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio. O homem se prendeu ao veículo pelo pescoço por um cadeado.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran), ele estava com o licenciamento vencido e se acorrentou à moto para que o veículo não fosse removido. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o condutor falando que os agentes não iam levar "a sua honra".

Homem se prende a moto para evitar que veículo seja levado em blitz.



Crédito: Redes sociais#ODia pic.twitter.com/up7iBxx0OR — Jornal O Dia (@jornalodia) January 12, 2023

O órgão ressaltou que a polícia precisou intervir, pegando a chave do cadeado que estava com o motociclista. A moto foi levada para o depósito público na Estácio, na Zona Central do Rio. Ele foi autuado por conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, considerando uma infração gravíssima.