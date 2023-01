Manifestantes depredaram patrimônio público no último domingo (8) em Brasília - EVARISTO SA / AFP

Publicado 11/01/2023 19:52 | Atualizado 11/01/2023 20:02

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu, nesta quarta-feira (11), uma sindicância para apurar a conduta do funcionário Odivan Betcel Bentes, de 54 anos, suspeito de participar das depredações ao Palácio do Planalto, em Brasília, no domingo passado (8)

O homem trabalha como técnico de enfermagem no Centro Municipal de Saúde (CMS) Madre Teresa de Calcutá, na Ilha do Governador, e aparece em algumas listas como integrante do grupo que saiu do Rio em direção à capital federal. Odivan ainda é suspeito de ser um dos organizadores de uma das caravanas.

De acordo com a SMS, o servidor, que é concursado sem cargo de gestão, não compareceu ao local de trabalho nesta semana e terá os dias descontados do salário, assim como em outras eventuais faltas. O órgão ressaltou que repudia atos antidemocráticos e de terrorismo.

No Diário Oficial desta quarta (11), o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, anunciou os nomes da Comissão Integrada que irá julgar o caso. Odivan terá até 45 dias, contados a partir da publicação no Diário Oficial, para se explicar sobre o assunto.

Procurado pela reportagem, o técnico de enfermagem ainda não se manifestou.