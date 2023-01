Bolsonaristas invadem rampa do Congresso Nacional em Brasília, no Distrito Federal - Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/01/2023 15:20 | Atualizado 08/01/2023 16:38

Um grupo de manifestantes bolsonaristas radicais furaram o bloqueio feito pela Polícia Militar do Distrito Federal na tarde deste domingo, 8, e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Os atos antidemocráticos são organizados por eleitores que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas em 2022.

Policiais militares tentaram conter os bolsonaristas com uso de spray de pimenta, no entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso. Faixas com as inscrições "Lula na cadeia", "intervenção militar", "supremo é o povo" e "Bolsonaro presidente" estão sendo erguidas no meio da manifestação.

Os vândalos atacaram primeiro o prédio do Congresso, enfrentaram os policiais que mantinham bloqueios na área, subiram a rampa do Congresso e, em seguida, tomaram as famosas cúpulas. Eles também quebraram o vidro entrando pelo Salão Nobre e subiram a rampa para o terceiro andar, onde fica o gabinete do presidente Lula. O térreo do local foi totalmente destruído.

Após a tomada do Congresso, um grupo menor de extremistas também se dirigiu ao Palácio do Planalto, sede do governo federal, e conseguiu entrar na área externa do prédio. Os policiais formaram uma barreira para impedir acesso ao interior do edifício, de onde despacham o presidente da República e vários ministros.

Em um terceiro ato, os vânadolos foram em direção ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), principal alvo dos bolsonaristas nos últimos anos, e também conseguiram invadir o prédio. As vidraças do prédio do STF também foram quebradas e uma parte dos bolsonaristas chegou até o plenário da corte, que também foi totalmente depredado.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, chamou os atos antidemocráticos de "absurdos" e afirmou que a "tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. Dino disse ainda que o GDF informou que "haverá reforços".

O governo prometeu endurecer a ação contra os extremistas. No último sábado, 7, ministro autorizou o uso da Força Nacional na segurança do Distrito Federal para evitar protestos violentos no local. O reforço na segurança local deveria ocorrer até segunda-feira, 9.

Em nota, a PM informou que trabalha para "garantir a paz social". "Em momentos de manifestação popular, a PMDF busca sempre agir para que o evento ocorra de forma pacífica, mantendo-se a integridade das pessoas e patrimônio público e privado, a ordem pública e o cumprimento da legislação", diz.

A área central de Brasília foi interditada no sábado após a chegada de mais de 100 ônibus com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Manifestações estão sendo convocadas pelos bolsonaristas por meio das redes sociais e grupos de aplicativo, como WhatsApp e Telegram.