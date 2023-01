PMs abordaram pessoas em situação de rua na Ilha do Governador - Divulgação / PMERJ

Publicado 11/01/2023 18:30

Rio - Policiais militares realizaram, nesta quarta-feira (11), abordagens a pessoas em situação de rua ao longo da Estrada do Galeão e da Avenida Brigadeiro Trompowski, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Os agentes apreenderam objetos cortantes e perfurantes dos abordados.

Ao todo, 13 pessoas foram revistadas pelos agentes do 17º BPM (Ilha do Governador). Os PMs recolheram cinco facas, três tesouras, duas lâminas de barbear, um alicate e uma chave de fenda.

Após a apreensão, todos foram liberados. Por fim, o material foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador).