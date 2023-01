Suspeitos foram pegos furtando a loja Decathlon no Leblon zona sul do Rio de Janeiro na tarde dessa quarta-feira (11). E conduzidos por polícias a 14ª dp do Leblon. - Érica Martin/ Agência O Dia

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante três suspeitos de furtar peças de roupa em loja no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde desta quarta-feira (11). De acordo com informações preliminares, o trio foi flagrado por seguranças do estabelecimento que acionaram os policiais do programa.

Os suspeitos teriam tentado furtar um casaco e uma calça em uma loja de material esportivo na Avenida Ataulfo de Paiva, esquina com a Rua Carlos Góis. O registro de ocorrência foi feito na 14ª DP (Leblon).