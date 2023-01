Foram apreendidas sete máquinas caça-níqueis - Reprodução

Publicado 11/01/2023 22:37

Rio - Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (11) apontado como o responsável por uma casa de jogos de azar em Curicica, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Sete máquinas caça-níqueis foram apreendidas.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam informações pelo Dique Denúncia que um bingo clandestino estava em funcionamento na rua Reverência. De acordo com o comando da unidade, a ação serviu para reprimir operações criminosas em áreas sob influencia de milícia.

Chegando ao local, os agentes encontraram as sete máquinas caça-níqueis e as apreenderam. O dono do estabelecimento foi detido e encaminhado para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.

O Disque Denúncia pede para que a população denuncie a localização de bingos clandestinos. A denúncia é feita de forma anônima por telefone, redes sociais e aplicativos do programa.