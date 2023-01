O adolescente realizava roubos próximo a Lagoa, na Zona Sul - Marcos Porto/Agência O DIA

O adolescente realizava roubos próximo a Lagoa, na Zona SulMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 11/01/2023 20:10 | Atualizado 11/01/2023 21:46

Rio - Dois adolescentes foram detidos após realizarem uma série de roubos na Avenida Borges de Medeiros, esquina com Epitácio Pessoa, na Lagoa, Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (10). A dupla compareceu no Instituto Médico Legal (IML) nesta quinta-feira (11) para exame de corpo de delito.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 23ºBPM (Leblon) encaminharam os dois para a 14ªDP (Leblon) após cometerem furto de celulares de vítimas na região. Três aparelhos foram recuperados. Procurada, a Polícia Civil não deu mais detalhes sobre o caso.