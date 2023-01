Tempo deve permanecer instável até a próxima quarta-feira (11) - Estefan Radovicz/Agência O Dia

Tempo deve permanecer instável até a próxima quarta-feira (11)Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 07/01/2023 15:43

Rio - Após dois dias de chuvas no estado do Rio de Janeiro, diversos municípios apresentaram problemas como ruas alagadas e interrupção no abastecimento de água. Para os próximos dias, a previsão é de tempo instável e mais chuvas.



Desde a última quinta-feira (5), às 13h15, a cidade do Rio entrou em estágio de mobilização devido a chuva intensa que caiu no município e segue no mesmo estágio desde então.



Além disso, a chuva interrompeu o abastecimento de água em 13 bairros da Zona Oeste: Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Paciência, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Vasconcelos, Senador Camará, Sepetiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba.



Os locais tiveram o abastecimento comprometido por conta da chuva intensa que atingiu a região da Bacia Hidrográfica do Guandu, de acordo com a concessionária Rio+Saneamento.



A normalização deve ocorrer de forma gradativa após a regularização do sistema, que ainda não tem prazo definido. A orientação é que consumidores utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais.