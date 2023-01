Amigos e familiares dão o último adeus ao cantor Renatinho no cemitério Jardim da Saudade, em Guadalupe - Pedro Medeiros / Agência O DIA

Amigos e familiares dão o último adeus ao cantor Renatinho no cemitério Jardim da Saudade, em Guadalupe Pedro Medeiros / Agência O DIA

Publicado 07/01/2023 14:06 | Atualizado 07/01/2023 14:23

Rio - O corpo de Renatinho, vocalista do grupo Bokaloka, foi velado e sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio, neste sábado. Amigos e familiares do cantor compareceram ao local. O artista morreu aos 48 anos, na tarde da última quinta-feira, vítima de um choque cardiogênico devido ao infarto agudo do miocárdio que sofreu na noite de quarta. Ele deixa um filho, João Pedro, de 23 anos.

fotogaleria

No local, Toninho Branco, integrante do Bokaloka, falou sobre a partida do amigo. "Ele estava (no caixão) com a fisionomia leve, suave. Parece que ele está descansando, naquele sono profundo e eterno", comentou o músico. "Renato viveu bem enquanto pode. Deus, como ele mesmo dizia, foi generoso com a gente. E foi, realmente, com ele. Ele fez a passagem de forma tranquila. Parece que não, mas foi. O problema de saúde que ele vinha tendo há anos podia ter terminado de forma mais trágica, porque ele adorava dirigir. A gente viajava de ônibus e ele de carro (em cidades mais próximas). Ele gostava de estrada. Já pensou se acontece um problema desse com ele, que aconteceu no palco, com ele dirigindo?", refletiu.

Amigo de longa data de Renatinho, o cantor Leandro Sapucahy citou o legado do artista. "Deixou um legado maravilhoso, faz parte da história do samba e do pagode. As redes sociais mostraram o quanto ele era querido. A gente fica triste, vai sentir saudade, falta, mas tenho certeza que ele cumpriu bem a parte dele aqui".





Empresário do grupo, Claudio Malagueta explicou que Renatinho começou a passar mal faltando 20 minutos para o fim da apresentação e, por conta disso, Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, que estava na plateia, assumiu o restante do show. O vocalista do Bokaloka já havia sofrido outro infarto, em maio do ano passado, e foi operado em Paris, na França, quando colocou três stents no coração.



"Irmão Renatinho, descanse em paz. Estive com você há tão pouco tempo, agora. Não imaginava ser uma despedida. Você tão forte, um cara tão maneiro. Vai ficar guardado aqui suas lembranças, vai ficar guardada a sua voz", declarou Arlindinho. O grupo Sorriso Maroto também se manifestou: "Nós do Sorriso, enviamos todos os nossos melhores sentimentos para família do Renatinho, para os parceiros de banda e amigos. Que Deus cuide de tudo e que ele descanse em paz". O grupo Bokaloka se apresentava no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, quando Renatinho passou mal e foi socorrido por um bombeiro que presta serviço no shopping onde o bar está localizado. Em princípio de infarto, o cantor foi encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge e internado às pressas, por volta de 1h, em estado grave. Ele foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia, localizado em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, e após ser submetido a um procedimento de identificação de obstrução das artérias coronárias, veio a óbito, às 17h38, de quinta-feira.Empresário do grupo, Claudio Malagueta explicou que Renatinho começou a passar mal faltando 20 minutos para o fim da apresentação e, por conta disso, Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, que estava na plateia, assumiu o restante do show. O vocalista do Bokaloka já havia sofrido outro infarto, em maio do ano passado, e foi operado em Paris, na França, quando colocou três stents no coração. Fãs e personalidades se despediram do cantor através das redes sociais. "Irmão Renatinho, descanse em paz. Estive com você há tão pouco tempo, agora. Não imaginava ser uma despedida. Você tão forte, um cara tão maneiro. Vai ficar guardado aqui suas lembranças, vai ficar guardada a sua voz", declarou Arlindinho. O grupo Sorriso Maroto também se manifestou: "Nós do Sorriso, enviamos todos os nossos melhores sentimentos para família do Renatinho, para os parceiros de banda e amigos. Que Deus cuide de tudo e que ele descanse em paz".

Nascido em 2 de abril de 1974, Renatinho era um dos últimos integrantes originais do Bokaloka. O grupo surgiu em 1995, quando ainda se chamava "Água na Boca". O primeiro disco do conjunto foi lançado dois anos depois, intitulado "Você Vai Se Amarrar". Entre os principais sucessos da banda de pagode, estão os hits "Duas Paixões", "Shortinho Saint-Tropez" e "Que Situação".