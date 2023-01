O Grupo Bokaloka será a atração da Feijoada da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

O Grupo Bokaloka será a atração da Feijoada da Inocentes de Belford RoxoDivulgação

Publicado 05/01/2023 22:28 | Atualizado 05/01/2023 22:35

Rio - A morte do cantor Renatinho, vocalista do grupo Bokaloka, abalou fãs e artistas, nesta quinta-feira. Arlindinho foi ao Instagram para se despedir do amigo, que foi vítima de um choque cardiogênico após sofrer um infarto agudo. O filho de Arlindo Cruz chegou a substituir Renatinho no show que a banda de pagode realizou nesta quarta-feira, no Bar do Zeca Pagodinho, após o intérprete passar mal e ser internado em estado grave.

"Irmão Renatinho, descanse em paz. Estive com você há tão pouco tempo, agora. Não imaginava ser uma despedida. Você tão forte, um cara tão maneiro. Vai ficar guardado aqui suas lembranças, vai ficar guardada a sua voz", declarou Arlindinho, em vídeo.

A equipe do bar onde Renatinho fez sua última apresentação também divulgou uma nota lamentando o falecimento: "O Bar do Zeca Pagodinho lamenta produndamente o falecimento do vocalista Renatinho, do grupo Bokaloka. Nossos sinceros sentimentos de pesar à família e aos amigos. Que Deus o receba com muita luz", diz o comunicado publicado nos Stories do estabelecimento localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O grupo Sorriso Maroto também homenagou o cantor em publicação nas redes sociais: "Nós do Sorriso, enviamos todos os nossos melhores sentimentos para família do Renatinho, para os parceiros de banda e amigos. Que Deus cuide de tudo e que ele descanse em paz".

Em post no Instagram, Thiaguinho foi mais um dos artistas a lamentar a morte de Renatinho: "Que triste notícia… Fez sua passagem fazendo o que mais amava… Uma voz que embalou todos os pagodeiros da minha geração… Que Deus receba de braços abertos! Meus sentimentos ao Grupo BokaLoka e a todos os familiares, amigos e fãs do Renatinho".

"Perdemos hoje um grande amigo! Um grande artista que já nos emocionou muito com suas músicas. Obrigado por tudo e vai com Deus", declarou o grupo Revelação. "Ainda era jovem, mas infelizmente nos deixou e agora ficam boas lembranças de uma voz que fez parte da minha adolescência e que sem dúvida alguma se eternizou bem antes de sua partida", lamentou o cantor Ferrugem.

Fãs da banda de pagode também deixaram suas condolências na última postagem feita no perfil oficial do Bokaloka no Instagram. "Nunca mais vou poder ouvir vocês cantarem pessoalmente! Tô bem triste! Que Deus console a todos!!!", disse uma seguidora. "Que notícia triste. Descanse em paz", escreveu outro internauta. "Pagodeiro raíz. Canta aí no céu, grande Renatinho", comentou um terceiro. "Eterno em nossos corações", acrescentou mais uma pessoa.