Cintia Dicker amamenta Aurora pela primeira vezReprodução Internet

Publicado 05/01/2023 19:48

Rio - Pedro Scooby compartilhou, nesta quinta feira (5), a foto da esposa Cintia Dicker amamentando a filha recém nascida, Aurora, pela primeira vez. Um dia após aparecer emocionado pedindo orações em seu Story, o surfista comemorou o primeiro "mama" da pequena e escreveu: "Depois da tempestade vem a bonança! Primeiro mama da Aurora".

Aurora está na UTI desde que nasceu, no último dia 27 de dezembro, e passa por cirurgias na Perinatal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde segue internada desde então. Na última madrugada, Scooby escreveu: "Muito obrigado por todas as orações. Aurora passou por um procedimento hoje, mas agora está bem. Se Deus quiser, em breve vamos para casa", emocionado. O surfista e a modelo ainda não compartilharam com o público o motivo da internação.