Gizelly Bicalho sofre acidente de carro na Bahia - Reprodução do Instagram

Gizelly Bicalho sofre acidente de carro na BahiaReprodução do Instagram

Publicado 05/01/2023 19:01 | Atualizado 05/01/2023 19:02

Rio - Gizelly Bicalho usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para celebrar a vida após o acidente de carro que sofreu na semana passada, a caminho de Itamaraju, na Bahia. A ex-BBB compartilhou um vídeo do dia seguinte à situação tensa que viveu ao lado do namorado, Talles Gripp, e de um amigo, Wallace. Na ocasião, a advogada de 31 anos afirmou que ninguém se feriu gravemente.

fotogaleria

"Recebi pela quinta vez!! A chance de estar viva!! Eu sei que Deus tem um propósito em minha vida e eu estou pronta pra receber, meu pai!! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre juntinho. Bora viver, agradecer e sermos caridosos. Afinal, dessa vida não se leva nada", escreveu ela, na legenda da postagem feita no Instagram.

No vídeo, Gizelly ainda acrescentou: "Esse foi o dia seguinte ao acidente, mas Deus foi misericordioso e nos permitiu viver! Dia de muita gratidão e de curtir cada segundo dessa vida maravilhosa! Agradeça e viva! Afinal, a nossa vida é um sopro!", declarou ela.

A ex-participante do "BBB 20" revelou ter sofrido o acidente no último dia 29, quando deu detalhes sobre a situação: "Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco, fomos surpreendidos com esse caminhão no nosso fundo, que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém se feriu", disse.



"Estamos bem, só fiquei com esse galo na cabeça e um aqui (na testa). Deus é pai e deu uma nova chance pra gente viver", afirmou ela, que relembrou um outro acidente de automóvel que sofreu em 2011. "Foi perto da minha casa e estava sem cinto de segurança. Quebrei a clavícula, cinco costelas, uma lesão na coluna e machuquei o pulmão".

Confira: