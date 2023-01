Sophie Charlotte celebrou aniversário do irmão com fotos em família - Reprodução/Instagram

Sophie Charlotte celebrou aniversário do irmão com fotos em família Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2023 18:09

Rio - Angelo Wolf, irmão de Sophie Charlotte, completou 30 anos nesta quinta-feira (05) e ganhou uma homenagem da atriz. A mulher de Daniel de Oliveira compartilhou alguns registros dos familiares, com direito a imagem do caçula ao lado do sobrinho Otto, de 6 anos.

fotogaleria "Hoje você completa 30 anos! Eu só agradeço ter a sorte de te chamar de irmão! Eu te amo tanto tanto tanto! Eu só quero te ver feliz e realizado, meu irmão! Com você todos os momentos se tornam momentos melhor", afirmou.

A atriz de 33 anos agradeceu a presença do irmão na vida do sobrinho. "Você conseguiu, além de ser o melhor irmão do mundo, ser o melhor padrinho do universo! Obrigada por ser tão presente na minha vida! Na vida do Otto! Te amo, @wolfangelo!"