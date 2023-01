Renatinho Bokaloka sofre infarto e é internado no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2023 17:07 | Atualizado 05/01/2023 17:58

Rio - O vocalista do grupo Bokaloka, Renatinho, sofreu um infarto enquanto se apresentava no Bar do Zeca Pagodinho, no Rio, na noite desta quarta-feira (4). O cantor foi encaminho para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, localizada na Zona Oeste da cidade, onde segue internado. Ao DIA, a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado clínico do artista é grave.

Segundo a assessoria do Bar do Zeca, Renatinho havia feito um intervalo e se encaminhou para a porta do estabelecimento. Foi então que um bombeiro, que presta serviço no Shopping Vogue, - onde o bar fica localizado - reparou que o cantor não estava se sentindo bem e percebeu que ele estava infartando. Uma pessoa da produção do Bokaloka foi acionada e o bombeiro aconselhou que não esperassem a ambulância e levassem Renatinho para o hospital mais próximo o quanto antes.

"Ele está na UTI. Foi internado às pressas por volta de 00h30, 1h da manhã. Não deu tempo de levar para o hospital particular, então ele foi levado para o público, que era mais próximo. O médico afirmou que foi o ideal pois ele estava tendo um princípio de infarto e se demorasse mais poderia ser um infarto fulminante", afirmou o empresário do grupo, Claudio Malagueta, que contou ainda que o cantor está acompanhado da irmã e passou por alguns procedimentos médicos na manhã desta quinta-feira (5).

O empresário disse também que Renatinho começou a passar mal faltando 20 munutos para o fim da apresentação e, por conta disso, Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, que estava na plateia, assumiu o restante do show. O vocalista do Bokaloka já havia sofrido outro infarto, em maio do ano passado, e foi operado em Paris, na França, quando colocou três stents no coração.

A agenda de shows do grupo já foi cancelada.