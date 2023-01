Hadson Nery, o Hadballa, rebateu críticas por dizer que quis beijar Victor Hugo no 'BBB 20' - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2023 17:26

Rio - Hadson Nery, o Hadballa, se pronunciou nas redes sociais sobre os comentários negativos que recebeu após assumir que tinha interesse em beijar Victor Hugo no "BBB 20" . Nesta quinta-feira, o ex-brother foi aos Stories do Instagram para rebater as críticas que recebeu por confirmar que chegou a pedir para trocar um selinho com o colega de confinamento.