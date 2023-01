Alessandra Ambrosio e filha aproveitam férias no México - Reprodução Internet

Publicado 05/01/2023 15:45

Rio - Alessandra Ambrósio compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (5), cliques aproveitando as férias nas paisagens paradisíacas do México ao lado da sua filha Anja Louise. Com a legenda "amor infinito", as duas chamaram a atenção dos seguidores pela sua aparência semelhante.

A modelo é mãe da adolescente de 14 anos e de Noah, de 10 anos. Os dois são fruto do casamento de Alessandra com o empresário Jamie Mazur, que acabou em 2018 após 13 anos juntos. Atualmente, a top namora o também modelo Richard Lee.

Nas fotos, mãe e filha aparecem em uma das praias da Ilha Holbox, na América Central. Fãs e seguidores do mundo todo se surpreenderam com a filha da modelo, e deixaram mensagens do tipo: "Lindas Ale, como ela está enorme!", "Vocês parecem irmãs!", "Tal mãe tal filha" e "como ela tá linda, bem parecida com você"