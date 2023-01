Eliane Costa, mãe de Orochi, saiu em defesa do rapper após operação policial em Búzios - Reprodução/Instagram

Eliane Costa, mãe de Orochi, saiu em defesa do rapper após operação policial em BúziosReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2023 18:00

fotogaleria

"Tá todo mundo falando de Orochi. Esquece Orochi que, daqui a pouco, ele tá em casa. Uma pessoa que anda com uma joia daquela, claro que tem que ter um policial com arma para fazer escolta", declarou Eliane, ao defender o herdeiro. A operação aconteceu após o rapper publicar fotos das férias em Búzios, na Região dos Lagos, em que foi possível notar a presença de uma espingarda calibre 12 camuflada.

No entanto, a mãe do cantor levantou um questionamento diferente, ao citar as mulheres que acompanhavam o herdeiro em um passeio de barco quando a operação aconteceu, nesta quarta-feira. "A minha pergunta é 'cadê as popozudas?'. Essa mulherada deve per pulado da lancha. Ainda bem que as do Sul já foram embora de São Paulo, porque não iam conseguir nadar até lá", debochou Eliane.

Levados a 127ª DP (Búzios), Orochi e outros três homens informaram que a espingarda era de um dos militares, que tinha o registro legalizado da mesma. O segundo segurança, também PM, se apresentou como o dono do carro onde estava a arma. Os dois foram autuados em flagrante e a eles foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 5 mil, o que permite que respondam em liberdade pelo crime.

Além de Orochi e os dois PMs, um quarto homem indiciado é amigo do cantor, o produtor musical Matheus Portugal, que trabalha com o também rapper Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, e foi identificado como quem aparece nos vídeos segurando a espingarda. Ele não estava na casa, mas também responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



Na residência foram encontradas algumas drogas, como maconha, ecstasy e loló, além de uma pistola. Segundo a Desarme, as gravações do sistema interno de segurança do imóvel foram apreendidas e será verificado se Orochi ou algum outro amigo portou a arma de fogo durante a estadia no local.