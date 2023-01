O rapper Orochi e mais três homens são conduzidos até a delegacia, em Búzios, após publicação com arma - Divulgação

Publicado 05/01/2023 12:56

Rio - Um policial militar lotado no 5º BPM (Praça da Harmonia) e outro do 7º BPM (São Gonçalo) foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em Búzios, na Região dos Lagos, na madrugada desta quinta-feira (5). Os dois PMs faziam a segurança de Flávio Cesar Costa de Castro, cantor de rap conhecido como Orochi , e foram flagrados com uma espingarda calibre 12 camuflada, cuja imagem foi postada pelo cantor nas redes sociais. Nas imagens, ele e amigos aparecem dançando com o armamento, em uma casa na Praia de Geribá.

As publicações da espingarda foram feitas pelo próprio Orochi em alguns stories de sua conta no Instagram. Diante dos vídeos, os agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) obtiveram um mandado judicial de busca e apreensão para o endereço onde o cantor passava férias com amigos.

No entanto, ao chegarem na residência, os agentes não localizarem o artista, que foi encontrado posteriormente em uma lancha, na Praia dos Ossos, também em Búzios. Levados a 127ª DP (Búzios), Orochi e outros três homens informaram que a espingarda era de um dos militares, que tinha o registro legalizado da mesma. O segundo segurança, também PM, se apresentou como o dono do carro onde estava a arma. Os dois foram autuados em flagrante e a eles foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 5 mil, o que permite que respondam em liberdade pelo crime.

Além de Orochi e os dois PMs, um quarto homem indiciado é amigo do cantor, o produtor musical Matheus Portugal, que trabalha com o também rapper Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, e foi identificado como quem aparece nos vídeos segurando a espingarda. Ele não estava na casa, mas também responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



Na residência foram encontradas algumas drogas, como maconha, ecstasy e loló, além de uma pistola. Segundo a Desarme, as gravações do sistema interno de segurança do imóvel foram apreendidas e será verificado se Orochi ou algum outro amigo portou a arma de fogo durante a estadia no local.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que a Corregedoria da corporação acompanha o caso e abriu um procedimento para apurar as circunstâncias.