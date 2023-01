Câmeras de segurança flagram momento em que homem quebra retrovisor do BRT com alicate - Reprodução

Publicado 05/01/2023 14:32

Rio – Um homem foi preso por agentes do Programa BRT Seguro, na noite desta terça-feira (3), no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, após quebrar o retrovisor do articulado em que viajava com um alicate. Revoltado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestou nas redes sociais, chamando o suspeito de "imbecil".



Segundo a Mobi-Rio, testemunhas contaram que o suspeito viajava pendurado na porta do BRT que fazia a linha 22 (Alvorada x Jardim Oceânico). Após discutir com o motorista, o homem, no Terminal Alvorada, pegou um alicate e quebrou o espelho do retrovisor.



Ele foi detido por uma equipe do BRT Seguro e conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca).

Câmeras de segurança flagram homem quebrando retrovisor de BRT com alicate, na noite desta terça-feira (3), no Terminal Alvorada.#ODia



Em uma rede social, o prefeito Eduardo Paes se manifestou sobre o ocorrido. "Mais um imbecil destruindo nosso patrimônio", criticou, satisfeito pelas câmeras de segurança que auxiliaram no flagrante e na responsabilização do suspeito. Paes termina a manifestação pedindo colaboração e ajuda da população contra esse tipo de caso: "o dono do BRT é você. Cuide!"

Esta não é a primeira vez que o prefeito reclama de vandalismo em articulados. No dia 21 de dezembro, quase uma semana depois dos novos ônibus começarem a circular , Paes publicou uma foto de um banco sujo e com lixo salpicado a sua volta. O BRT é da linha 51, que faz o trajeto Vila Militar x Recreio. "Ou nós cariocas tomamos jeito ou não há prefeitura e arrecadação que deem conta de tanto desrespeito", advertiu o prefeito.

Nesta quinta-feira (5), outro ônibus novo da linha 51 foi vandalizado. De acordo com a Mobi-Rio, o articulado teve um banco rasgado. O veículo foi recolhido para reparos e, por isso, ficou cerca de três horas fora de operação.