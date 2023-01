A vítima denunciou o caso na 10ªDP(Botafogo) - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 05/01/2023 12:02

Rio - Uma mulher denunciou ter sido agredida pelo ex-marido, um lutador de MMA, enquanto estava com o filho do casal, de 8 meses, no colo, durante a tarde desta quarta-feira (4) no Flamengo, na Zona Sul do Rio.

Maria Guia Lopes ficou com a boca ensanguentada devido às agressões, enquanto o filho teve a roupa suja de sangue. A criança não ficou ferida. O ex-marido, identificado como Walace de Carvalho Lopes, foi denunciado pela mulher na 10ªDP (Botafogo).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima realizou exame de corpo de delito e medidas protetivas de urgência foram solicitadas à Justiça. O caso será remetido à 9ª DP (Catete), que dará prosseguimento às investigações.