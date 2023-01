Polícia Civil resgata cães vítimas de maus-tratos em Tanguá - Divulgação

Polícia Civil resgata cães vítimas de maus-tratos em Tanguá Divulgação

Publicado 05/01/2023 21:46

Rio - Policiais civis resgataram, na quarta-feira (4), dois cães filhotes vítimas de maus-tratos em uma casa em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio, há pelo menos cinco dias. Os agentes chegaram até os animais após uma denúncia de vizinhos. No local, os filhotes foram encontrados presos em um cômodo sem iluminação e sujo de urina e fezes.

De acordo com os moradores da região, que vinham alimentando os filhotes jogando comida pela janela, os donos da casa teriam viajado na semana anterior, deixando os animais sozinhos. Os cães aparentavam estar subnutridos, infestados de pulgas e carrapatos e com sarna.A equipe da 70ª DP (Tanguá), responsável pela ocorrência, realiza diligências para identificar e localizar os autores do fato, que irão responder por maus-tratos a animais. Os filhotes foram levados para receber atendimento veterinário.