Emergência de oftalmologia do Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, registrou atendimento de quase 200 pacientes com lesão nas córneas devido ao contato com pomadas modeladoras - Divulgação

Publicado 05/01/2023 19:34 | Atualizado 05/01/2023 19:36

Rio – O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária do Rio de Janeiro (Ivisa-Rio), orientou, nesta quinta-feira (5), a suspensão imediata do uso da pomada modeladora capilar Cassu Braids, após constatar, durante a investigação sobre efeitos adversos causadas por esse tipo de cosmético, que a sua fabricante estava com situação cadastral inapta em órgãos competentes.



Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) determinou a proibição cautelar da comercialização da pomada e dos demais produtos fabricados pela Microfarma Indústria e Comércio LTDA e distribuídos pelo Instituto Cassulinha Cabelos Comércio e Serviço LTDA.



As lojas deverão retirar os produtos da marca em exposição e venda, assim como deverá ser suspenso o uso de seus produtos em salões de beleza. A fiscalização também se aplica à comercialização de produtos em plataformas digitais. Caso a determinação seja descumprida, os produtos poderão ser apreendidos e os estabelecimentos, sujeitos às penalidades previstas em lei.



Em dois dias de maior concentração, a emergência de oftalmologia do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, registrou atendimento de quase 200 pacientes com lesão nas córneas devido ao contato com pomadas modeladoras usadas no cabelo. Nos dia 26 de dezembro e na segunda-feira (2), foram registrados respectivamente 84 e 111 pacientes. Parte dessas pacientes era originária de outros municípios, tendo usado o produto em estabelecimento próximos a suas residências.



Na sua publicação, a Ivisa-Rio reforçou a importância de adquirir e utilizar apenas produtos regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), respeitando as instruções de uso e prazo de validade.

A Anvisa disse que “o caso está em investigação” e que “as ações sanitárias pertinentes serão adotadas”.



O DIA não conseguiu contato com a fábrica Microfarma Indústria e Comércio LTDA. Já a distribuidora Instituto Cassulinha Cabelos Comércio e Serviço LTDA não retornou. O espaço segue em aberto para manifestações.



