Perseguição policial termina com três preso na altura da saída 7 da Linha AmarelaDivulgação/PMERJ

Publicado 05/01/2023 19:18

Rio - Uma perseguição policial envolvendo agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) e criminosos terminou em acidente de trânsito e três suspeitos presos, na tarde desta quinta-feira (5), altura da saída 07 da Linha Amarela, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

A ocorrência teve início às 15h56, quando criminosos armados roubaram um carro na Rua Guanumbi, em Jacarepaguá. A câmera de segurança de uma casa flagrou a ação de quatro criminosos que estavam em um veículo vermelho e abordaram um Jeep Renegade branco.

Criminosos envolvidos em roubo na Freguesia de Jacarepaguá, na Rua Guanumbi, são presos por policiais militares do #BPVE durante um cerco tático realizado na Linha Amarela, em Bonsucesso. Ao todo, três assaltantes foram presos e dois veículos e uma arma de fogo apreendidos. pic.twitter.com/iOaH2edE56 — @pmerj (@PMERJ) January 5, 2023

Logo após o roubo, uma equipe da Polícia Militar que realizava baseamento na Linha Amarela, altura de Del Castilho, foi alertada sobre uma possível fuga de criminosos em três veículos. Os policiais pediram apoio e um cerco foi montado.



Na altura da saída 7 da Linha Amarela, uma das equipes conseguiu localizar um dos veículos com suspeitos, que, ao tentar fugir do cerco policial, bateu em um carro que não estava envolvido na ocorrência. Um ocupante ficou ferido e recebeu socorro de uma equipe da Lamsa, concessionária que administra a via. Os dois suspeitos que ocupavam o veículo foram presos em flagrante.



Posteriormente, uma segunda equipe policial realizou o fechamento da via e conseguiu abordar o carro roubado e um terceiro suspeito tentou fugir, mas logo foi preso. Com ele, foi apreendido uma pistola 9mm e o veículo Jeep Renegade roubado.

A ocorrência está em andamento.