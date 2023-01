Pistolas, simulacro e drogas foram apreendidos em ação da PM no Fonseca, em Niterói - Divulgação/PMERJ

Publicado 05/01/2023 17:34 | Atualizado 05/01/2023 19:30

Rio - Um intenso confronto entre policiais do 12º BPM (Niterói) e criminosos terminou com quatro suspeitos mortos e dois feridos no bairro do Fonseca, em Niterói, nesta quinta-feira (5). Segundo informações da Polícia Militar, agentes realizavam policiamento pela Rua Santo Cristo, no mesmo bairro do confronto, quando criminosos armados atiraram contra eles.



Quatro homens não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outros dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Azevedo Lima. O estado de saúde da dupla ainda não foi informado.

Com os suspeitos foram apreendidos cinco pistolas, um simulacro de pistola, dois rádios comunicadores e drogas a serem contabilizadas. O policiamento foi intensificado no local.

A ocorrência está em andamento.