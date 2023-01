Estado do Rio registrou 530 novos casos da doença nas últimas 24 horas - Daniel Roberts - Pixabay - Creative Commons

Publicado 05/01/2023 20:38

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quinta-feira (5), 530 novos casos e cinco mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O estado tem um total de 2.706.528 casos confirmados e 76.539 óbitos desde o início da pandemia, decretada no início de março de 2020.



A taxa de ocupação em enfermarias caiu de 94% para 88%, enquanto a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se mantém em 59%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade é de 2,83%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24h não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Rio receberá 113 mil vacinas nos próximos dias



De acordo com a postagem, o carregamento chega nesta sexta-feira (6) e a vacinação será retomada na próxima segunda (9). O calendário vale para pessoas com faixa etária de 12 anos ou mais. O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, usou sua conta nas redes sociais, no início da noite desta quinta-feira (5), para confirmar a retomada do calendário de vacinação contra Covid-19. A volta da campanha acontece após a chegada de um lote novo com 113 mil doses do imunizante da Pfizer. De acordo com a postagem, o carregamento chega nesta sexta-feira (6) e a vacinação será retomada na próxima segunda (9). O calendário vale para pessoas com faixa etária de 12 anos ou mais.

Até o momento, o Rio de Janeiro já aplicou vacinas em 90,2% da população total com as duas doses do esquema básico, subindo para 99,8% dos adultos, a partir dos 18 anos. Com um reforço, o número fica em 59,9% da população total. Nos maiores de 18 anos, o número sobe para 76,6%.