Antônio trabalhava como barqueiro há sete anos no mesmo local - Reprodução

Publicado 05/01/2023 19:34

Rio - Familiares do barqueiro Antônio Barbosa Justino, de 51 anos, que está desaparecido desde o último domingo (1º) após uma colisão entre barcos próximo à Ilha de Itacuruçá, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, continuam realizando buscas pelo quinta dia seguido nesta quinta-feira (5).

O acidente aconteceu por volta das 18h30 de domingo quando Antônio saiu da Ilha da Madeira para buscar passageiros na praia de Águas Lindas. O também barqueiro Edinaldo Barbosa Justino, 42, irmão da vítima, informou que um outro barco veio em direção ao veículo de Antônio e colidiu. Com o impacto, o homem foi arremessado ao mar e não voltou.

"Nós estamos abalados. O nosso conforto é tentar encontrar pelo menos o corpo. Estamos fazendo buscas todos os dias. Ele era uma pessoa muito querida. O importante é encontrar o corpo dele e acabar com a angústia para fazer logo o sepultamento", comentou Edinaldo.

O barqueiro ainda completou dizendo que existe uma vaquinha para auxiliar no abastecimento dos combustíveis dos barcos que realizam as buscas pela região. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Angra dos Reis estão empenhadas nas buscas. Bombeiros do quartel da Barra da Tijuca também prestaram auxílio na segunda-feira (2).

Antônio trabalha como barqueiro há 7 anos no mesmo local. Ele é casado e tem três filhos. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 165ª DP (Mangaratiba) e já foi realizada perícia nas embarcações. O condutor do outro barco prestou depoimento e testemunhas estão sendo ouvidas. A investigação está em andamento.