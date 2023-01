Suspeitos foram encontrados em imóvel no bairro de Anchieta, na Zona Norte - Divulgação

Suspeitos foram encontrados em imóvel no bairro de Anchieta, na Zona NorteDivulgação

Publicado 05/01/2023 18:51

Rio - Três integrantes de uma quadrilha especializada em roubo a bancos do Mato Grosso foram presos, nesta quinta-feira (5), em Anchieta, na Zona Norte do rio. Localizado após trabalho de inteligência do 41º BPM (Irajá), o trio estava escondido em uma casa sob a proteção de traficantes do Comando Vermelho que atuam no Complexo do Chapadão. Com os presos, foram apreendidas duas pistolas e carregadores.

Mário Alves de Oliveira, vulgo ”Ximboré”, Luís Gustavo Holanda Araújo, conhecido como ”LG”, e Eberson Fortunato Rafael, chamado de ”Bingo”, integrariam um braço da facção que atua no estado do Centro Oeste. O setor de inteligência teria levantado que o banco estava no Rio, atuando em conjunto com traficantes do Complexo do Chapadão.

Segundo informações do 41º, o Ximboré é o suspeito mais conhecido das autoridades. Contra ele, há quatro mandados de prisão em aberto. Ele é apontado como frente do Comando Vermelho na cidade de Tangara da Serra, no interior do Mato Grosso. Na cidade, o criminoso lideraria o assalto a bancos, lojas e outros comércios da região.

Eberson também já havia sido um dos alvos de uma mera operação da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, em fevereiro do ano passado, quando foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em presídios do estado. A ação mirava lideranças do CV.

Além dos assaltos a bancos, os PMs também levantaram informações que confirmam a atuação do grupo em crimes de estelionato. Após a prisão, o trio foi levado para sede da Polícia Federal (PF), na Praça Mauá.