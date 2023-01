Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e Núcleo Especializado de Atendimento Psicoterapêutico (NEAP) Tia Gaúcha funcionarão na Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 05/01/2023 16:32

Rio – Foi inaugurado nesta quinta-feira (5), pela Prefeitura do Rio, o segundo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e o Núcleo Especializado de Atendimento Psicoterapêutico (NEAP) Tia Gaúcha, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Os postos funcionarão na Policlínica Lincoln de Freitas Filho, no mesmo bairro.



O CEAM foi implementado por meio da Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher e é o primeiro da Zona Oeste a prestar serviço exclusivo para mulheres em situação de violência. No local, será ofertado atendimento psicossocial, assistencial, orientação jurídica e acompanhamento psicoterapêutico.



Além disso, no novo CEAM, as mulheres também poderão solicitar os auxílios financeiros disponíveis pela prefeitura, como o Move-Mulher, cartão para pagamento de passagens de ônibus, e o Cartão Mulher Carioca, benefício voltado para compras no valor de R$ 500 por mês.