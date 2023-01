Compositor Simões da Mangueira tinha 84 anos - Reprodução/Redes sociais

Publicado 05/01/2023 15:28

Rio - A Estação Primeira perdeu um de seus integrantes mais antigos, o compositor Simões da Mangueira, aos 84 anos. Ex-locutor da agremiação, Simões, que foi parceiro de nomes como Leci Brandão e Ivo Meirelles em concursos de samba-enredo, também atuou como radialista.

No início da década de 1970, fez parte da diretoria que construiu o Palácio do Samba, a quadra da agremiação, na Rua Visconde de Niterói.

Militar reformado da Aeronáutica, o sambista faleceu no dia 1º de janeiro em decorrência de complicações do diabetes e de um câncer. O enterro aconteceu no dia 2, no Cemitério da Penitência, no Caju.

Em postagem nas redes sociais oficiais da Verde e Rosa, a diretoria da Mangueira lamentou a morte de José Simões Vieira, seu nome de batismo, que faria 85 anos em fevereiro.

"Perdemos um grande mangueirense, que sempre se dedicou em exaltar o nome da Estação Primeira de Mangueira por todo o país. Que Deus conforte seus familiares e amigos", dizia um trecho da mensagem.