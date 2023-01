Ação apreendeu cerca de 20 kg de cobre sem procedência em ferro-velho no Centro - Divulgação/Seop

Ação apreendeu cerca de 20 kg de cobre sem procedência em ferro-velho no CentroDivulgação/Seop

Publicado 05/01/2023 15:05 | Atualizado 05/01/2023 15:09

Rio - Uma ação da Secretaria de Ordem Pública (Seop), da Polícia Civil e da Guarda Municipal fiscalizou ferros-velhos, nesta quinta-feira (5), no Centro do Rio e na região do Santo Cristo. Os agentes apreenderam 20 quilos de cobre e um estabelecimento foi multado.



De acordo com a Seop, o estabelecimento foi punido por não ter câmeras de monitoramento, o que é obrigatório por lei, conforme o decreto 50.225. No caso dos fios de cobre apreendidos, os proprietários do ferro-velho foram conduzidos para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), na Cidade da Polícia, onde responderão sobre a origem do material.