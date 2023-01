Maurício Gonçalves da Conceição confessou ter matado a ex-namorada a pauladas - Divulgação

Publicado 05/01/2023 14:47

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem acusado de matar a ex-namorada em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira (4). Em depoimento, Maurício Gonçalves da Conceição, contou que matou Eduarda Cordeiro, de 24 anos, a pauladas por ciúmes.



Segundo agentes da 70ª DP (Tanguá), as investigações começaram assim que foi registrado o desaparecimento da vítima na delegacia. Durante as diligências, o autor do crime foi localizado e apontou onde teria escondido o corpo da vítima. No local, em uma região de mata da cidade, os policiais recolheram restos de ossos, que foram encaminhados para perícia.



De acordo com relatos nas redes sociais, os dois tiveram um relacionamento conturbado, e no dia anterior ao desaparecimento, Eduarda teria relatado à mãe que Maurício a agrediu. A vítima deixa uma filha de 7 anos.

Eduarda deixa uma filha de 7 anos Reprodução/TV Globo



O criminoso responderá pelo crime de feminicídio. Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações permanecem em andamento para localizar e prender outros dois suspeitos de estarem envolvidos no caso.