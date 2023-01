Renatinho Bokaloka sofre infarto e é internado no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2023 21:39 | Atualizado 05/01/2023 22:00

Rio - O cantor Renatinho, vocalista do grupo Bokaloka, morreu aos 48 anos, na tarde desta quinta-feira. O artista foi vítima de um choque cardiogênico devido ao infarto agudo do miocárdio que sofreu na noite de quarta-feira . Ele estava internado no Instituto Nacional de Cardiologia, localizado em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, quando veio a óbito, às 17h38, após ser submetido a um procedimento de identificação de obstrução das artérias coronárias. A data e local do velório e sepultamento ainda não foram informados.

Em nota, a assessoria do artista lamentou: "A comunidade do samba está em luto e neste momento pedimos muita oração e desejo de força para os familiares, amigos e fãs do artista", diz o comunicado. O empresário do grupo, Claudio Malagueta, também se pronunciou: "Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira. O samba e pagode estão em luto."

O grupo de pagode Bokaloka se apresentava no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, quando Renatinho passou mal e foi socorrido por um bombeiro que presta serviço no shopping onde o bar está localizado. Em princípio de infarto, o cantor foi encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge e internado às pressas, por volta de 1h da manhã, em estado grave.

Claudio Malagueta explicou que Renatinho começou a passar mal faltando 20 minutos para o fim da apresentação e, por conta disso, Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, que estava na plateia, assumiu o restante do show. O vocalista do Bokaloka já havia sofrido outro infarto, em maio do ano passado, e foi operado em Paris, na França, quando colocou três stents no coração.

Nascido em 2 de abril de 1974, Renatinho era um dos últimos integrantes originais do Bokaloka. O grupo surgiu em 1995, quando ainda se chamava "Água na Boca". O primeiro disco do conjunto foi lançado dois anos depois, intitulado "Você Vai Se Amarrar". Entre os principais sucessos da banda de pagode, estão os hits "Duas Paixões", "Shortinho Saint-Tropez" e "Que Situação".