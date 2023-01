Biblioteca Parque Estadual irá ter programação especial todos os sábados de janeiro - Divulgação

Publicado 05/01/2023 12:03

Rio - A Biblioteca Parque Estadual abrirá todos os sábados de janeiro com uma programação infantil especial, voltada para o período de férias escolares. Planejada para crianças de até 11 anos, a ação irá acontecer das 9h ao meio-dia, de forma gratuita. Não há necessidade de inscrição prévia.

A programação conta com diversas oficinas infantis, incluindo aula de gastronomia com Paula Salles, ex-participante da terceira edição do "MasterChef Brasil", e contação de história do livro "Médico das Roupas", de Fabrício Carpinejar.

As portas da unidade, que pertence à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj), estarão abertas a partir deste sábado (7). A manhã será voltada para a música e dança, com apresentações artísticas e oficinas ministradas pela coreógrafa Cris Aguiar. Todas as atrações acontecem na biblioteca infantil, anexo à Biblioteca Parque.

"Pensamos em uma programação voltada para a cultura e o aprendizado. Nossos pequenos vão poder mergulhar nas histórias literárias, atividades lúdicas e descobrir as diversas linguagens artísticas a partir da imersão em dança, pintura, literatura, moda e música. Esta é uma ótima oportunidade para que mais famílias conheçam a biblioteca, fazendo com que a população fique mais próxima deste equipamento público tão importante", explica Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Por meio do programa Passaporte Cultural, crianças de comunidades também foram selecionadas para participar das atividades.

A biblioteca fica na Avenida Presidente Vargas 1261, Centro. Aos sábados, o acesso à biblioteca infantil será feito exclusivamente pela entrada da Rua da Alfândega.

Confira a programação até o fim do mês

- 07/01

. 9h30 às 10h30: Apresentação de dança

. 10h30 às 11h30: Oficina de dança com Chris Aguiar

. 11h30: Contação de história - livro "Novo Morro", de Mônica Menezes

- 14/01

. 9h30 às 10h30: Contação de história

. 10h30 às 11h30: Oficina de gastronomia com Paula Salles, ex-"MasterChef"

. 11h30: Contação de história e lançamento do livro: "A Luneta Mágica no Reino da Escuridão", de Karina Queiroz

- 21/01

. 9h30 às 10h30: Contação de história - livro "Médico das Roupas", de Fabrício Carpinejar

. 10h30 às 11h30: Oficina de moda

. 11h30: Contação de história - livro "O Barquinho Viajante", de Vivian Barbosa

- 28/01

. 9h30 às 10h: Contação de história com a escritora "Gisele e sua caixa de encantamentos"

. 10h às 11h: Oficina de adereços carnavalescos

. 11h: Apresentação artística "Grito de Carnaval - Samba Menino"