Marlon Cândido deixa o Hospital Estadual Getúlio Vargas acompanhado de familiares, nesta quinta-feira (5) - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Marlon Cândido deixa o Hospital Estadual Getúlio Vargas acompanhado de familiares, nesta quinta-feira (5)Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 05/01/2023 12:32 | Atualizado 05/01/2023 13:07

Segundo a polícia, ele teria participado de um confronto com agentes de segurança durante uma operação na comunidade CCPL, em Benfica, também na Zona Norte, no último dia 2. Parentes e conhecidos afirmam que Marlon não tem qualquer envolvimento com o crime e a Defensoria decidiu intervir judicialmente em nome do rapaz.

Na saída do hospital, o clima foi de alívio e felicidade para o pai e a irmã do jovem, que foram até o local buscá-lo. Depois de quatro dias de incertezas sobre o futuro do jovem, agora ele seguirá para casa e reencontrará a família. Marlon foi atingido na perna e foi socorrido por moradores.

Marlon Cândido, de 23 anos, baleado durante operação da PM em Benfica, recebe alta e deixa o Hospital Estadual Getúlio Vargas.#ODia



Crédito: Estefan Radovicz / Agência O Dia pic.twitter.com/KrSq4ZIoNg — Jornal O Dia (@jornalodia) January 5, 2023







Durante a semana, familiares e amigos do rapaz iniciaram uma campanha na internet para provar a inocência dele. Um grupo de pessoas próximas realizou um protesto na unidade hospitalar, pedindo a liberdade do jovem.



Em uma rede social, as irmãs de Marlon comentaram a decisão da Justiça. "Deus é justo" e "Justiça de Deus não falha", desabafaram, aliviadas.



Deus é justo — THAYLAINE (@thay_candido5) January 4, 2023



Justiça de Deus n falha — THAY (@Thayanne_00) January 4, 2023





Após assumir o caso, a Defensoria Pública afirmou, através do ouvidor-geral da instituição, Guilherme Pimentel, que a situação "preocupou muito porque é um desses casos que tem fortes indícios de injustiça contra ele e portanto uma criminalização indevida".Durante a semana, familiares e amigos do rapaz iniciaram uma campanha na internet para provar a inocência dele. Um grupo de pessoas próximas realizou um protesto na unidade hospitalar, pedindo a liberdade do jovem.Em uma rede social, as irmãs de Marlon comentaram a decisão da Justiça. "Deus é justo" e "Justiça de Deus não falha", desabafaram, aliviadas.