Publicado 03/01/2023 09:12

Rio - Um jovem foi baleado durante uma operação da Polícia Militar (PM) ocorrida na comunidade CCPL, em Benfica, Zona Norte da cidade, na última segunda-feira (2). Marlon Anderson Cândido, de 23 anos, foi socorrido ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha e, segundo a PM, está custodiado por ser envolvido com o crime organizado. Nas redes sociais, familiares e amigos de Marlon negam a participação dele em atividades criminosas.



Logo após tomarem conhecimento de que Marlon estava internado na unidade hospitalar, parentes e colegas do jovem foram ao local protestar e pedir a liberação dele.





"Garoto atravessando pra ir pro trabalho, além de ser baleado, saiu do centro cirúrgico agora e a família recebe a notícia que ele está preso. Como assim, todos aqui sabem da índole dele. Trabalhador tranquilão", relatou uma amiga.



"Meu irmão é trabalhador, não merece isso não, Deus", comentou uma usuária que se identificou como irmã do rapaz.



"Marlon nosso entregador de gás e de água, justiça tem que ser feita", desabafou outra.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Marlon passou por cirurgia e apresenta quadro estável. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (3).

Procurada, a PM informou que "agentes realizavam um patrulhamento de rotina na localidade conhecida como CCPL, quando foram alvos de disparos efetuados por criminosos. Houve confronto e um dos suspeitos acabou ferido na troca de tiros".

A polícia alegou que "após o confronto, os agentes foram informados que um homem havia dado entrada, vítima de disparo de arma de fogo, no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha. Na unidade, após conversas com os familiares e contato visual do mesmo, foi constatado pela guarnição que se tratava do suspeito envolvido no ataque à equipe do 22° BPM".

Ainda segundo a corporação, diante dos fatos, a equipe encaminhou a ocorrência para a 21ªDP (Bonsucesso), que determinou que o acusado fosse mantido em custódia no Hospital Getúlio Vargas.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.