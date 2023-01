Rio - A Defensoria Pública do estado do Rio informou, nesta quarta-feira (4), que está prestando assistência jurídica para a família de Marlon Anderson Cândido , 23 anos, baleado durante uma operação da Polícia Militar na comunidade CCPL, em Benfica, Zona Norte, na última segunda-feira (2). Ele está sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A PM afirma que o jovem está envolvido em um ataque contra policiais. Já a família alega que ele é inocente e trabalhador.De acordo com Guilherme Pimentel, ouvidor-geral da Defensoria Pública do Rio, o jovem pode estar sendo vítima de uma injustiça.“O caso do Marlon nos preocupou muito porque é um desses casos que tem fortes indícios de injustiça contra ele e portanto uma criminalização indevida, ele foi alvejado pela polícia, vítima de arma de fogo e passou a ser incriminado pela polícia mesmo se haver elementos fortes que indiquem a veracidade dessa acusação, muito pelo contrário, moradores de manguinhos e lideranças têm falado de forma convicta que ele trabalha com entrega de água mineral e está lutando pela casa própria, de pouquinho em pouquinho pra construir com a apoio da sua mãe, que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Por isso, de imediato acolhemos o caso. Essa família tem sofrido uma angústia profunda, então estamos com eles pra dizer que não estão sozinhos e garantir os direitos da mãe, do Marlon e da sua irmã”, explicou.O ouvidor-geral informou ainda que a audiência de custódia irá ocorrer nesta quarta-feira (4) e que o caso chegou à Defensoria através de lideranças de Manguinhos, que relataram que a família estava precisando de orientação jurídica.“Desde então prestamos as primeiras orientações. A ouvidoria avisou o núcleo de audiência de custódia e a defensora que coordena começou a atuar em prol dos direitos do Marlon e essa atuação tem passado por duas frentes principais, primeiro garantia do direito a visitação da família no hospital, e segundo a preparação da defesa desde a etapa da audiência de custódia que vai acontecer hoje”, disse.Em entrevista ao, a tia de Marlon, Michele Cândido, 38 anos, contou que ele saía de casa para ir ao trabalho quando policiais teriam entrado na comunidade atirando durante um confronto com criminosos. Ela também acusa os agentes de não prestarem socorro à vítima, que teria sido atingida por um disparo dos próprios militares."A mãe dele está muito abalada, só sabe chorar. Ela está na porta do hospital nesse momento, desamparada, desolada, preocupada e sem saber como será o destino do filho que, além de ter sido baleado sendo inocente, está sendo acusado de algo que ele não fez. Como pode? Marlon não é bandido, é entregador de água da comunidade há cinco anos, todos o conhecem", desabafa.