PM fará bloqueio com revistas nos acessos ao Sambódromo e a megablocosReprodução

Publicado 04/01/2023 08:45 | Atualizado 04/01/2023 08:52

Rio - A Polícia Militar vai implantar pontos de bloqueio para revistas nas áreas dos megablocos e no entorno do Sambódromo nos dias de desfile das escolas do Grupo A e do Grupo Especial. Como ocorreu durante o Réveillon em Copacabana, a revista contará com agentes equipados com detectores de metais.

Graças à estratégia, durante a virada do ano no bairro da Zona Sul, os PMs apreenderam 179 objetos perfurocortantes — 108 facas e 23 tesouras, entre outros.

A ação contribuiu, segundo a corporação, para a redução da incidência criminal.

Numa comparação com o réveillon de 2019/2020 — o último em que houve shows, antes da pandemia — houve uma acentuada queda nos registros de lesão corporal (-73%), roubo de rua (-83%) e furto a transeunte (-85%).