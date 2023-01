Empresa informou que o seguro foi acionado - Reprodução

Publicado 04/01/2023 22:04

Rio - As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, nesta terça-feira (3), causaram a queda de janelas do sexto andar do prédio da Cedae, na Cidade Nova, no Centro. Apesar do susto, de acordo com a companhia, ninguém ficou ferido.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver as janelas quebradas e os vidros estilhaçados no chão da calçada. A empresa informou que o seguro foi acionado para realizar os reparos e fazer as vistorias necessárias.

O imóvel pertence a um Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela Caixa Econômica Federal, que já foi notificado. O prédio está alugado pela Cedae desde 2012.