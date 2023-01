Na ação, foram apreendidos uma arma falsa, dinheiro em espécie e um celular - Divulgação

Publicado 04/01/2023 19:28

Rio - Dois homens, suspeitos de roubarem pessoas, no Centro do Rio, foram presos na noite desta terça-feira (3) próximo ao local do crime. Um deles escondeu o dinheiro roubado dentro da tornozeleira eletrônica que usa.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência realizaram um cerco pela região após receberem a informação que dois homens roubaram uma pessoa que passava pela Rua Uruguaiana.

Os policiais conseguiram encontrar e prender os suspeitos. Junto com eles, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma bolsa com dinheiro em espécie, um celular e fone de ouvido. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá). No local, a vítima reconheceu os suspeitos.

De acordo com a Polícia Civil, Diego Galdino dos Santos, que escondia o dinheiro na tornozeleira eletrônica, já foi condenado há cinco anos pelo crime de roubo, mas cumpria a sentença em regime semiaberto. Leandro Nascimento Aragão também tinha anotações pelo mesmo crime.

A Civil ainda ressaltou que ambos permaneceram presos e foram encaminhados ao sistema penitenciário.