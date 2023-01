Homenagem ao Rei Pelé fica localizada no Maracanã - Pedro Ivo / Agência O Dia

Homenagem ao Rei Pelé fica localizada no MaracanãPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 04/01/2023 17:33

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta quarta-feira (4), a nova sinalização do trecho da Avenida Radial Oeste, nas imediações do Maracanã, que foi rebatizado com o nome de Avenida Rei Pelé em homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu na quinta-feira passada (29) , aos 82 anos, em São Paulo.

O trecho escolhido tem início na altura da Avenida Maracanã e final na confluência das ruas São Francisco Xavier e Oito de Dezembro, totalizando 1.470m de extensão. De acordo com o subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans, que representou o prefeito Eduardo Paes (PSD) na inauguração da placa, a homenagem está no lugar certo, onde Pelé chegou ao milésimo gol e será um ponto para turistas tirarem foto junto com o nome do Rei.



"Pelé é o maior jogador de futebol da história. Estamos diante do maior estádio do Brasil, quiçá do mundo, onde ele fez o milésimo gol e se despediu da Seleção Brasileira. A Prefeitura faz uma linda homenagem ao Pelé, vamos fazer uma tabelinha entre a Avenida Pelé e a estátua do Bellini que está do outro lado. Com certeza esse será um novo ponto de encontro. Os turistas tiram foto na frente da estátua do Bellini e agora vão vir aqui tirar foto na placa da Avenida Rei Pelé", disse Quintans.

O presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), Joaquim Dinís, explicou sobre como foi feita a sinalização da Avenida Rei Pelé.

"Nós fizemos a sinalização nos dois inícios da avenida. No sentido Meier, fica na altura do Viaduto Oduvaldo Cozzi. E no sentido Centro fica na bifurcação em que o motorista segue para a São Francisco Xavier em direção à Tijuca, ou segue pela antiga Radial Oeste, agora Rei Pelé, em direção ao Maracanã", contou Dinís.