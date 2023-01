Valdir Júnior foi preso nesta segunda-feira (2) depois de mentir em depoimento - Reprodução

Publicado 04/01/2023 20:34

Rio - A juíza Danielle Lima Pires Barbosa manteve, na tarde desta quarta-feira (4), a prisão do motorista de ônibus Valdir das Mercês Junior acusado de atropelar e matar o bombeiro Gilson Castro Silva em Copacabana no último domingo (1º).

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, a audiência de custódia foi realizada para apreciação da legalidade na hipótese de prisão cautelar bem como a aferição de eventual ocorrência de tratamento desumano e degradante do preso, o que, segundo a magistrada, não aconteceu.

A defesa de Valdir entrou com um pedido de relaxamento da prisão e a concessão de liberdade provisória. Os pedidos foram negados pela juíza Danielle Barbosa que justificou dizendo que o mandado de prisão contra o motorista de ônibus ainda é válido e a decisão sobre sua liberdade deve ser realizada por juízo natural ou um órgão recursal competente.

"Entende este magistrado que se o mandado de prisão é válido e a decisão que ensejou sua expedição está inalterada, é vedado ao juízo da Central de Audiência de Custódia (CEAC) avaliar o pedido defensivo de liberdade ou substituição da prisão por outra medida, sob pena de usurpação de competência. Cabe à CEAC, portanto, avaliar tão somente a regularidade da prisão e a validade do mandado de prisão, além de determinar a apuração de eventual abuso estatal no ato prisional. Sendo regular o ato prisional e o mandado de prisão, no caso concreto, a pretensão defensiva deve ser dirigida ao juízo natural ou ao órgão recursal competente", diz a decisão.

Um vídeo mostra Gilson parado em frente a um ônibus da linha Troncal 01, que faz o trajeto Praça General Osório x Central. O coletivo estava parado em um ponto de ônibus e Gilson impedia que ele seguisse viagem. Na sequência, o motorista avançou com o transporte, atropelando e matando o bombeiro.

Relembre o caso

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Copacabana chegaram no local e encontraram a vítima já em óbito. Testemunhas disseram que o homem chegou a ser arrastado pela roda do veículo. Em nota, a Corporação lamentou a perda do subtenente.

“A corporação se solidariza com parentes e amigos do militar, que ingressou no CBMERJ em 1991 e atualmente estava na Reserva Remunerada. Psicólogos e assistentes sociais estão à disposição para dar suporte para a família, neste momento de dor. O Corpo de Bombeiros agradece à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pela pronta investigação que permitiu a prisão do responsável”, disse o comunicado.