Kesia Dias Gomes de Lima, de 23 anos, foi presa nesta quarta-feira (4) por policiais da 17ª DP (São Cristóvão) - Divulgação

Publicado 04/01/2023 19:34 | Atualizado 04/01/2023 21:44

Rio – Uma mulher, identificada como Kesia Dias Gomes de Lima, de 23 anos, foi presa, nesta quarta-feira (4), suspeita de aplicar o golpe "Boa noite, Cinderela". Kesia foi encontrada em sua casa, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



A vítima foi um militar da Marinha, levado para o Hotel Xanadu, em São Cristóvão, na Zona Norte. De acordo com informações da delegacia da região, Kesia agia em bares e restaurantes do bairro, atraía as vítimas para o hotel e as dopava em seguida. A suspeita, então, roubava os pertences e realizava transferências bancárias.



O militar registrou o caso na última quarta-feira (28) como roubo, na modalidade de violência imprópria. Ao DIA, o delegado Marcus Henrique de Oliveira Alves informou que Kesia já tinha uma ocorrência similar registrada na 76ª DP (Niterói), no ano de 2021, por ter aplicado o mesmo golpe em outra vítima.



Após o reconhecimento da suspeita, o delegado solicitou à Justiça um mandado de prisão temporária.



As investigações dão conta ainda de que Kesia não agia sozinha, mas em trio. "Ela [Kesia] fez um pix no valor de R$ 2 mil para a conta dela, depois, R$ 800 foi para conta de outra pessoa, chamada Viviane. E ela disse que foi ao motel com a vítima e mais duas pessoas: ela, uma amiga e a mãe [da Kesia]. Lá aplicaram o golpe", explicou o delegado.

Os próximos passos da investigação buscarão identificar as outras duas integrantes que agem junto à suspeita.

*Reportagem da estagiária Beatriz Coutinho, sob supervisão de Thiago Antunes