Ludmila Veiga da Silva foi presa, nesta terça-feira, em NiteróiReprodução / Redes sociais

Publicado 04/01/2023 19:52

Rio - Policiais civis prenderam, nesta terça-feira (3), uma mulher identificada como Ludmila Veiga da Silva, suspeita de matar o marido asfixiado e com facadas após uma briga em Japuíba, no município de Cachoeiras do Macacu, Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu no fim de dezembro e a suspeita fugiu para Niterói, onde foi detida.

De acordo com as investigações da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o assassinato aconteceu na residência do casal e Ludmila chegou a esconder o corpo da vítima embaixo da cama. Ela teria usado produtos químicos para tentar disfarçar o cheiro de decomposição.

Preocupados, amigos e familiares começaram a suspeitar do desaparecimento do homem. Nas redes sociais, eles compartilharam fotos do rapaz e pedidos de ajuda. No último dia 21, ele foi encontrado morto na casa.

Após a mobilização em busca da vítima, a suspeita saiu da cidade e se escondeu em Niterói. Os policiais a localizaram em um hotel, onde ela foi presa.