Suspeita de bomba interditou a ponte Rosinha, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense - Divulgação

Suspeita de bomba interditou a ponte Rosinha, em Campos dos Goytacazes, no Norte FluminenseDivulgação

Publicado 04/01/2023 19:47

Rio - Dois homens, responsáveis por deixar um artefato explosivo caseiro próximo a um comércio em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foram detidos nesta quarta-feira (4) por policiais da 134ª DP (Campos). Um deles confessou ter colocado o objeto junto com o amigo. Eles foram ouvidos e liberados.

A suspeita da presença de uma bomba no local causou apreensão entre os comerciantes da região e mobilizou o Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O Esquadrão Antibombas detonou o simulacro de artefato, utilizando todos os protocolos de segurança. Fragmentos do objeto, que não tinha carga explosiva, foram recolhidos e encaminhados para perícia. Os agentes detonaram o simulacro de artefato, utilizando todos os protocolos de segurança. Fragmentos do objeto, que não tinha carga explosiva, foram recolhidos e encaminhados para perícia.



Câmeras de imagens de segurança também foram analisadas pelos agentes durante a manhã para tentar identificar os responsáveis por deixar o artefato no local.



A suspeita de bomba interditou a Ponte Leonel Brizola, conhecida como Ponte Rosinha , por pelo menos 20 minutos. Segundo informações, a movimentação começou por volta das 5h30, quando o dono de uma distribuidora de hortifruti chegou para abrir o estabelecimento e encontrou o suposto artefato com um relógio programado em 10h05, provável horário para explosão. Ele imediatamente acionou a Polícia Militar.

O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).